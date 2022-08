À la découverte des étranges maisons bulles qui attirent les vacanciers en Bretagne

Ces maisons bulles ont bien évolué en 50 ans. Aujourd’hui, on loge deux personnes dans une chambre de douze mètres carrés. Mais, il faut imaginer qu’en 1968, on y accueillait jusqu’à cinq vacanciers en même temps grâce à des lits superposés. Le confort était à l’époque bien accessoire. C’est l'essor du tourisme social. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article.