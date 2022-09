À la découverte des secrets de la Côte Vermeille

Toujours sur la Côte Vermeille, Banyuls-sur-Mer est connu pour son vin. Et cela tombe bien, car les vendanges ont commencé. Et comme là-bas on ne fait rien comme les autres, certaines cuvées sont élevées au soleil dans des jarres en verre, des dames-jeannes. La méthode a été découverte par hasard. Le vin a une couleur paillée qu'il doit au soleil brûlant. Un trésor issu des terres.