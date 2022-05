À la découverte du Château de Colomares en Espagne, un édifice dédié à Christophe Colomb

Cette construction est le résultat de la folie d'Esteban Martin. Médecin et admirateur de Christophe Colomb, il a consacré les dernières années de sa vie à édifier cette citadelle. "Tout ceci est un projet personnel et 100% privé. Mon père possédait déjà le terrain et y a dédié toutes ses économies, presque jusqu'à la ruine. Il a eu la chance de trouver deux excellents maçons. À eux trois, ils ont passé 7 ans à construire tout ce que vous voyez", témoigne son fils.