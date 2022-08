Au fil de l'eau : l'autre canal du Midi

Aujourd'hui, treize écluses ponctuent et ralentissent la navigation. La plus grande allant jusqu'à 4 m 50 de profondeur. La traversée peut prendre jusqu'à dix heures, d'autant que la vitesse est réglementée. Attention la tête, nous passons sous le pont des Marchands. C'est une curiosité de notre patrimoine, car c'est l'un des deux seuls ponts habités de France. C'est là que vit et travaille Martine Navarro.