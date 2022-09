Ces aventuriers naviguent comme au Moyen Âge !

Après plus d'un mois de travail et 400 mètres de couture au total, les voiles sont enfin prêtes. Et c'est un soulagement. Nouvelle voile et nouvel objectif pour ces jeunes passionnés. Après un tour de Bretagne, en 2018, l'an prochain, Brioc partira pour un périple inédit : traverser la Manche comme au Xe siècle, cap sur l'Écosse.