Baie de Naples : à l'ombre du volcan

Au sud-ouest de l'Italie, la baie de Naples montre un calme apparent. Autour d'elle des géants : le Vésuve dont l'éruption détruisit dans l'Antiquité la ville de Pompéi, l'Etna, 3340 m de haut, près de 80 éruptions au cours du siècle dernier et le Stromboli, l'un des volcans les plus actifs de la planète. Jour et nuit, il crache sa lave au-dessus de la mer Tyrrhénienne.