Big Ben : dans les entrailles du plus célèbre monument de Londres

Emblème de Londres, Big Ben est sans doute l'horloge la plus célèbre du monde. À toute heure de la journée, on trouve à ses pieds des touristes prêts à prendre la pause, venus du monde entier pour l'immortaliser. Lors de ses visites de la capitale Britannique, impossible pour Sophie Perez, guide conférencière ô tours de Londres, de ne pas s'arrêter sur ce monument incontournable. Et pourtant, "Big Ben n'est pas le nom de la tour, Big Ben, c'est le nom de la cloche de 13,7 tonnes qui se trouve à l'intérieur de la tour", explique-t-elle.