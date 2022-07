Carnet de route au Portugal, les incontournables de Porto

Le voyage commence à peine, et déjà, une habitante annonce les couleurs de Porto :"Qu'est-ce-qui nous manque ici ? On a le fleuve, on a les bateaux, les gens. On est heureux !". Bienvenue dans les ports du Douro. Dans ce quartier les pieds dans l'eau, on a la Ribeira, le centre historique de Porto. Les touristes ont pris la place des habitants, et les hôtels celle des appartements.