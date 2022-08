Chambres à thème : dormir avec Harry Potter ou Rimbaud ?

Il faut compter environ 80 euros la nuit et par personne. Sur les plateformes de réservation, de plus en plus de particuliers proposent des chambres à thème à la location. Elles sont inspirées, par exemple, de l'univers de Star Wars, de Jurassic Park ou encore de la série Game Of Thrones. La plupart de ces lieux uniques sont nés dans l'imagination de Manuella Shaupp. Et voici sa dernière création : un appartement à Charleville-Mézières qui vous plonge dans l'intimité d'un célèbre poète français né dans cette ville en 1854. Des mois de recherches et de travail ont été effectués pour arriver à ce résultat où chaque objet et chaque détail a son importance.