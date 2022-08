Dauphins : le grand bleu en Egypte

Sataya reef est un concentré de vie marine. Le lagon est entouré d'une barrière de corail exceptionnelle. Un refuge indispensable pour beaucoup de poissons. Une expérience à ciel ouvert, car pour l'instant, les coraux résistent à la pollution et au réchauffement climatique. Deux cents dauphins à long bec vivent dans ce lagon pour se nourrir, se reproduire et élever leurs petits. L'équilibre est donc fragile entre le tourisme et la conservation de ce milieu sauvage, entre la découverte de notre planète et sa préservation.