Découverte : Afrique du Sud, les anges gardiens de la savane

Depuis le ciel, Jaco Van Der Merwe, le pilote, et Dr Tinus Loggenberg, le vétérinaire, procèdent au repérage. Jaco va maintenant s'attaquer aux mammifères les plus difficiles à capturer : des impalas. Une bonne demi-heure plus tard, il parvient à faire entrer la douzaine d’impalas dans l'enclos. Seul un hélicoptère permet de capturer autant d'animaux d'un coup, plus d'une centaine par jour.