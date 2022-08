Découverte : les merveilles des mers d'Amérique

C'est une plongée dans l'infiniment bleue au plus près d'espèces rares, dangereuses parfois, une quête du spectaculaire et du merveilleux. Elle débute autour de l'île volcanique de Socorro au large du Mexique dans l'océan Pacifique. Lever de soleil, on enfile les combinaisons, et c'est parti. Quelques dizaines de minutes et enfin le son recherché. Les dauphins viennent à nous. Dans cette immense réserve marine, la pêche est interdite. Et seuls 5 000 touristes peuvent plonger chaque année pour admirer les balais hypnotiques des raies manta.