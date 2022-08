Découverte : une incroyable chasse au trésor aux Bahamas

Au bout de quelques mois, enfouies sous des mètres de sable, des pierres précieuses sont apparues : une améthyste intacte, des émeraudes, des lingots d'argent, des bijoux, et même une majestueuse chaîne de maillons en or datant du 17ème siècle. On doit ces découvertes à l'opiniâtreté d'un richissime entrepreneur venu du Texas il y a trente ans, Carl Allen. Il est devenu chercheur de trésor professionnel aux Bahamas.