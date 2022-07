Himalaya : les motards de l'extrême

Traverser les montagnes vertigineuses de l’Himalaya indien ne leur suffisait pas. Quatre motards français vont amener leurs engins encore plus loin. Au Zanskar, l’une des régions les plus enclavées au monde. Elle tient son nom de la rivière turquoise qui se faufile à travers des montagnes ocres. Dans un décor lunaire, le groupe va parcourir 350 kilomètres. C’est un circuit difficile, rythmé par des surprises et de belles rencontres.