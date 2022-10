Île de Batz : un jardin sur les flots

C'est le point le plus au nord du Finistère. L'île de Batz est un territoire à fleur d'écume, bercée par les eaux transparentes de la Manche. Environ 15 minutes de traversée. Et au terminus, la récompense : un caillou sauvage de 3 km de long sur 1 km de large, parfait pour une balade à vélo. Se couper du remue-ménage du continent, c'est le but de Sophie et Valérie. Ces deux restauratrices ont acheté une résidence secondaire pour se ressourcer, mais aussi pour faire partie d'un village insulaire. Près de 60% de l'île est occupée par des résidences secondaires. Seulement, 500 habitants y vivent à l'année. Parmi eux, Jean-Luc Cabioche, une figure locale et personne ne l'arrachera pas à son île natale. Cet agriculteur à la retraite se déplace toujours avec son tracteur.