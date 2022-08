Île de la Réunion : nager avec les baleines

Guidé par Lucie Roffi, monitrice de plongée, le groupe tente une approche. Sans bouteille de plongée sur le dos, l'activité se pratique simplement avec des palmes, masques et tubas. La rencontre entre les baleines et les visiteurs est un spectacle rare, possible grâce à un respect mutuel entre l'homme et l'animal. Dans quelques mois, une fois la saison des amours terminée, ces grandes migratrices retourneront en Antarctique pour se nourrir jusqu'à leur prochain retour près de la côte réunionnaise.