Îles et légendes : le Morbihan vu du ciel

Alain, ancien marin professionnel, a toujours été en quête de liberté et de découverte, dans les airs, sur terre mais aussi en mer. Son envie, c'est de faire voler un bateau. Et son rêve est aujourd'hui une réalité. C'est le cas de ces maxi-trimarans, bateaux de course, qui ont été conçus pour survoler l'eau. L'immense étendue d'eau du Golfe de Morbihan est un terrain de jeu pour les navigateurs en mer, comme dans les airs. Mais c'est aussi un symbole pour tout un département, car le Morbihan signifie "Petite mer" en breton.