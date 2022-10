Ils restaurent les œuvres miraculées de Notre-Dame

À quatre sur un échafaudage, ces restauratrices remettent en état depuis six mois, l'un des grands formats de Notre-Dame. Sur une toile, la cicatrice ne se voit plus qu'avec une lampe à ultraviolet. Dans cet entrepôt de la région parisienne, 22 toiles attendent un check-up complet. Les plus grandes font quatre mètres sur cinq. On les appelle les "Mays de Notre-Dame". Des peintures de grands maîtres, rescapés de l'incendie.