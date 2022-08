Incroyable mais vrai : la Polynésie... en Bretagne !

La Polynésie comme vous ne l'avez jamais vu. Des plages à couper le souffle et un accueil envoûtant. Sur cet archipel de sable blanc et d'eau turquoise, on pourrait croire sur un Anatole du bout du monde. Mais il y a un détail qui ne trompe pas, ils parlent tous français. Nous sommes effectivement en Bretagne, sur l'archipel des Glénan. Tuha Donati, musicien, est Tahitien d'origine. Il est tombé amoureux du coin il y a 40 ans.