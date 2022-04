Indianapolis : le circuit de la démesure

L'histoire commence en 1909. Un industriel veut créer la plus grande course du monde pour l'automobile naissante. l'événement attire les pilotes les plus casse-cou. À l'époque, ils atteignent une vitesse moyenne 120km/h et déjà 80 000 spectateurs pour cette première compétition. Le circuit entre dans la légende. La légende devient un mythe. Hollywood en fait son décor pour tourner des films d'action avec ses plus grandes stars Clark Gable ou Paul Newman. L'acteur découvre le sport automobile après un tournage et devient lui-même pilote dans les années 70.