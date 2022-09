Japon : vivre avec les ours

La mission du professeur Yoshikazu Sato est de surveiller la santé des ours. Chaque mois, il réalise des prélèvements d'ADN grâce à des caméras et des pièges. Après l'analyse, on obtient leur régime alimentaire. En six ans, plus de mille ours sont nés sur l'île, contre seulement une quarantaine en France. Et si quelques accidents surviennent encore au Japon, défendre les ours reste une priorité.