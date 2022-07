Jordanie : le désert sauvage

Dans ce royaume de sable où le silence est roi, on pourrait croire le désert sans vie. Et pourtant chaque week-end, des dizaines d'amateurs de course de chameaux y viennent pour entraîner leurs protégés. Actuellement, ces courses représentent un business de plusieurs millions d'euros au Moyen-Orient. Mais depuis 3 500 ans, les chameaux sont avant tout les compagnons des Bédouins. Cette communauté est en voie de disparition. Leur survie dépend essentiellement de l'élevage.