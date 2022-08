L'Alentejo : la Camargue portugaise

Au bord de l'océan, c'est une région encore préservée du tourisme, à quelques kilomètres au Sud de Lisbonne : l'Alentejo. Derrière les dunes, on cultive le riz depuis plus d'un siècle. Riziculteur de la région, Victor Veredas cultive près de 180 hectares de rizière. Pour passer d'une rizière à l'autre, nous traversons plusieurs réserves naturelles protégées. Nous passons par la lagune de Santo André et après une heure et demie de balade, nous arrivons à la plage. C'est le clou du spectacle. Près de 65 kilomètres de sable blanc immaculé.