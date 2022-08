L'Italie au fil de l'eau

De l’autre côté du pays, au nord-ouest, la riviera italienne. Ses palmiers et ses folies architecturales au fin du XIXe siècle au sommet desquelles on peut goûter à l’ivresse de la vue. À Bordighera, pays de citrons et d’oranges, pays de clochers, dans sa quête de lumière, le peintre Claude Monet est venu chercher l’inspiration. Découvrez la suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.