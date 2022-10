La Corse sauvage

C'est une île dans l’île, un territoire tourné vers le large. Les premiers rayons baignent ce mardi matin le sanctuaire de Lavasina, lieu de culte pour toute la Corse. On y vient pour demander des grâces, une protection devant une toile, représentant la Vierge et l'Enfant. Plus étonnants, dans le couvent, Dominique et ses amis viennent de créer un musée, dédié aux ex-votos.