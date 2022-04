Le petit cheval du Vercors remonte à la pente

Ils trottinent sur les pentes du Vercors depuis près de deux siècles. "C'est un cheval marron avec les crins noirs et les bas de pattes noires dotées d'un sabot bien ancré et assez large", a décrit Isabelle Bonfy, éleveuse de chevaux du Vercors de Barraquand à Saint-Pierre-de-Bressieux dans l'Isère. De large sabot capable de grimper sur des terrains escarpés. Depuis six ans, Isabelle se passionne pour le cheval de Barraquand, un montagnard de 1m50, trapu et résistant au froid. "Des chevaux qui dorment dehors, tout le temps, l'hiver comme l'été. Il est exceptionnel. C'est un cheval qui est parfaitement adapté pour notre région", a-t-elle indiqué.