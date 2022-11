Le spectaculaire parc de Grand Teton

Le ranger connaît par coeur les chemins de randonnée du site. Il renseigne les visiteurs et reste en alerte, sa bombe au poivre solidement harnachée à la ceinture. "C'est peu probable de croiser les ours, mais ça arrive et ils sont suffisamment dangereux pour qu'on prenne nos précautions", rassure-t-il. "Il y en un qui est passé par là pour se gratter le dos, se frotter à cet arbre, et laisser le message à ses congénères qu'il est passé par là", montre-t-il.