Le tour du monde en France : un décor de Far West en Aveyron

Des étendues désertiques, du sable rouge, et des canyons, ... Chevaucher au cœur du Rougier de Camarès, c'est devenir le héros d'un western. Des cavaliers explorent le territoire comme à l'époque de la conquête de l'Ouest. Nous sommes au cœur de l'Aveyron, et pourtant, même le climat rappelle le far west.