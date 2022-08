Les pozzines, oasis inattendues de la montagne corse

Deux versants et deux manières de découvrir l'un des paysages les plus remarquables de la Corse. À 1800 mètres d'altitude, les Pozzi de Bastelica se gagnent à la force des mollets ou sur une selle. Dominique et ses filles proposent ainsi tout l'été cette immersion au cœur de la montagne de l'île de Beauté. Depuis leur naissance, ses deux filles âgées de quinze et 17 ans arpentent avec leur monture ces chemins à flanc de crête. Pour elles, transmettre l'amour de la terre est une seconde nature.