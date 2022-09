Les secrets du pu-erh, le thé le plus rare du monde en Chine

Et c’est perdu au cœur de montagnes qu’une des meilleures variétés de pu-erh est confectionnée. Dans la plus grande tradition, tout est réalisé à la main. Les feuilles sont d'abord torréfiées au feu de bois. Puis, débarrassées sur une natte de bambou. Vient l’étape du roulage, déterminante pour donner du goût au produit final. Et après quelques heures de séchage au soleil, le thé est prêt à être transformé en galettes.