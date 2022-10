Les splendeurs de l'Inde

Indolent, comment qualifier autrement le charme d'Udaipur ? Comme une goutte d'eau posée dans le sable, la cité des lacs semble une erreur de la nature, un mirage presque, lorsque apparaît le City Palace. Paquebot de granite et de marbre érigé en 1559, il est l'œuvre d'un maître richissime et partageur. Pour arpenter ce dédale, succession de 11 petits palais, il faut un guide. Et pour vivre dans une telle demeure, il faut un bateau.