Limousin : les Anglais se ruent sur les châteaux

Devenir châtelain dans le Limousin est aujourd'hui le rêve de plusieurs sujets de sa majesté. C'est chose faite pour Matt Ford. Cet Anglais a rénové son château tout en gardant les traces du passé. Et il a fait de ses 10 chambres d'hôtes un hymne à l'histoire de France. Depuis 2016, la chaîne de télévision Channel 4 suit les aventures de plusieurs couples britanniques comme Matt et Helen Ford dans la rénovation de leur demeure en France. Chaque jour, le programme est suivi par un million et demi de fans.