Littoral du Congo : un paradis sans touriste

Avec d'un coté la jungle et la brousse, de l'autre l'océan, les plages de Congo sont encore sauvages et souvent désertes. Le paradis secret de quelques chanceux : les surfeurs de la Noumbie. La côte semble leur appartenir. Ils domptent les vagues et dansent avec la mer. Ce site de surf exceptionnel, Patrick Mavoulou, gérant de "Noumbie Surf Resort", l’a découvert lorsqu’il avait 20 ans, un peu par hasard. Depuis, ce Franco-congolais n’a plus jamais quitté cet endroit. Il y a construit des cabanes suspendues.