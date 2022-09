Littoral : vive l'automne !

Sur l'Île de Ré, le long des marais, des travailleurs exercent un métier apparu à la fin du Moyen Âge. Huit siècles plus tard, les sauniers auraient pu disparaître. Au lieu de cela, ils ont fait le choix d'unir leurs forces et ont constitué une coopérative. Fernand Pajot est leur doyen. "Il y avait 1 000 sauniers, mais là, il n'y en a plus que 80. Je suis content parce que, avec ces jeunes, ça fait plaisir de revoir ces marais vivre", s'est-il exprimé. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.