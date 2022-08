Miami : la vie sur pilotis

Stiltsville a compté jusqu'à 27 maisons, mais les tempêtes et les incendies sont autant d'épreuve redoutable pour cet habitat fragile. L'ouragan Andrew en 1992 en a balayé une dizaine. Et l'an dernier encore, le feu a détruit l'une des sept dernières à tenir debout. Il faut dire qu'elles sont construites en bois et reposent sur des piliers de béton. Dans les années 1990, les maisons sont de nouveau menacées par les autorités cette fois qui veulent s'en débarrasser. Mobilisation générale, le site est sauvé et protégé. Désormais, classé parc national.