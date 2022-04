Montana : et au milieu coule une rivière...

Et si vous pensez que l'activité peut être un peu répétitive, détrompez-vous. Mike passe son temps à adapter sa stratégie. Et cela finit par payer. Des poissons à qui il rend systématiquement leur liberté. "Si on gardait toutes nos prises, il n'y aurait plus grand-chose à attraper d'ici la fin de la saison vu le nombre de gens qui viennent ici", a-t-il expliqué. Chaque année, des milliers de touristes viennent découvrir les joies de la pêche à la mouche dans les eaux du Montana. C'est d'ailleurs aujourd'hui une industrie qui pèse près de 800 millions d'euros.