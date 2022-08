Mykonos : l'île de la fête sous l'œil de "Sept à Huit"

Cernée par les eaux cristallines de la mer Égée, cette île des Cyclades charme par ses ruelles étroites, ses couleurs et son soleil étourdissant. En quelques années, elle est devenue l'une des destinations iconiques de la période estivale pour les fêtards du monde entier et la jet set fortunée. Les bateaux de croisière y déversent des milliers de visiteurs chaque jour. Et 200 avions se posent chaque semaine sur l'île. Mykonos, qui ne compte que 10.000 habitants l'année, peut accueillir jusqu'à deux millions de touristes l'été, deux fois de plus qu'il y a six ans.