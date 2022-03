Partez à la découverte du massif du Harz en Allemagne

À toute vapeur, le Brockenbahn file vers les sommets enneigés. Un voyage de 19 km entre les sapins. À bord, Franziska et sa famille adorent passer leurs vacances dans le massif du Harz. "C'est la troisième fois qu'on prend le Brockenbahn, c'est magnifique ! On s'est mis d'accord : on monte en train, puis on redescend en luge". Cette vieille machine roule au charbon et à l'eau depuis 1899. "Le train a besoin d'énormément d'eau. Au démarrage, on met huit mètres cube d'eau et on doit s'arrêter plusieurs fois sur le trajet pour le recharger".