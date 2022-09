Pic du Midi : des étoiles plein les yeux

En 1995, l’État voulait fermer ce site. Mais, un projet touristique le sauve. Il s’agit d’un mariage réussi avec la science. Le Pic du Midi fascine de plus en plus. Il accueille aujourd’hui 140 000 visiteurs par an, soit 30% d’augmentation en quatre ans. Il est 17h30, la dernière benne ramène les touristes sur terre. Mais, une trentaine de privilégiés restent pour y passer la nuit. Ils viennent découvrir la voûte céleste. Mais avant, il y a le coucher du soleil.