Quatre à table : un menu spécial chandeleur

Place à la cuisine. En entrée, on a une galette accompagnée d'une coquille Saint-Jacques et d'une mousseline de cresson, avec une noix rôtie au beurre. Pour le plat, on a une galette garnie d'un confit d'oignons, d'une purée de panais et de pomme de terre, le tout recouvert de boudin noir poêlé. Une fine lamelle de pomme et un peu de cresson viennent le décorer. En dessert, on nous sert des crêpes recouvertes de caramel au beurre salé.