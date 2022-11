Que la montagne est belle !

Bienvenus aux sommets des Pyrénées, au pays de la marmotte. Pour pénétrer dans son royaume, prenez place à bord du train le plus haut d’Europe, serpentant à plus de 2 000 mètres d’altitude. Nous quittons les troupeaux en estives pour partir sur les traces d’un autre mammifère, l’un des plus grands prédateurs terrestres. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article.