Renaissance : la gare Belle Epoque devient un palace

L’histoire commence dans les herbes folles et la végétation en friche sur une voie ferrée désaffectée qui traverse la vallée d’Aspe, côté français et va se perdre dans une série de tunnels abandonnés depuis plus de 50 ans. Après avoir franchi la frontière sous terre, de l’autre côté des Pyrénées en Espagne, l'histoire prend une autre dimension.