Thaïlande : vivre parmi les éléphants

L'homme et l'éléphant, c'est l'histoire d'une cohabitation millénaire en Thaïlande. Animal-totem du Pays du sourire, domestiqué depuis plus de cinq siècles, ils seraient environ 4 000 en captivité sur le territoire. Ils sont indispensables à l'industrie du tourisme. Et pour cause, 30% des visiteurs étrangers s'offrent une balade sur leur dos. La suite dans le reportage en tête de cet article.