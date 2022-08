Tigres du Bengale : au plus près des mystérieux félins

Les plaines de Ranthambore, au Nord-Ouest de l'Inde, abritent une faune et une flore sublimement riches. On y aperçoit des paons, des singes et même des crocodiles. Mais celui qui règne en maître sur le territoire, c'est le tigre du Bengale, l'emblème de l'Inde. Pour l'apercevoir dans cette réserve naturelle, grande comme quatre fois Paris, il faut s'armer de patience. Le chercher parfois pendant des heures, c'est une traque qui passionne Frédéric Geffroy, fondateur de l'association "Planète Tigre".