Tour du monde : l'aventurier des mers

Cette traversée, il ne l'a jamais vraiment vécu seul. Il était accompagné par des mouettes, mais aussi par ses abonnés sur les réseaux sociaux, avec qui il partageait même les moments les plus difficiles, comme les vents violents et les tempêtes. Il y a eu beaucoup d'efforts et de découvertes. Et ses admirateurs n'en reviennent pas. À peine arrivé, le navigateur breton rêve déjà de nouveaux horizons. Le prochain objectif pour le skipper est de rejoindre le Canada.