Vacances : partir près de chez soi

Les parcs d’attraction font le plein, comme ici, à la Mer de Sable dans le département de l’Oise. Durant deux semaines, il doit accueillir 45 000 visiteurs dont 90% résident dans la région. Et cette année, une nouvelle raison s’impose : “à cause de l’essence aussi parce qu’il est difficile de se réapprovisionner”. Des vacances moins chères et quel que soit leur motif, tous ont bien l’intention de s’amuser.