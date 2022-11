Vallée de la Dordogne : splendeurs d'automne

Le village de La Roque-Gageac attire à lui seul plus d'un million de visiteurs par an. Au neuvième siècle, quand les Vikings envahissent la Dordogne, les habitants de la vallée s'installent dans les cavernes. Ce fort troglodytique les protégeaient des attaques. À quelques kilomètres de ces falaises dorées, un autre joyau : le village de Collonges-la-Rouge, surnommé le rubis de la Corrèze, pour ses castels et tours fortifiés en grès rouges.