Venise : la cité d'or

L'or brille partout, même sur l'eau. Il décore l'un des emblèmes de Venise. Marco, 20 ans, est fier de nous montrer la gondole sur laquelle ils naviguent de père en fils. Et de l'or, elle n'en manque pas. "Ici, tout est en or. Là, c'est un peu abîmé à cause de l'eau salée qui oxyde l'or", lance-t-il. La gondole est estimée à 40 000 euros. Certaines parties ont été restaurées comme au temps des princes. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article.