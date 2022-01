Zoom : les Grisons

Nous commençons par gambader dans les pâturages, sur les traces de la Suissesse la plus célèbre, Heidi, à Maienfeld. Chaque année, 150 000 touristes visitent son humble demeure et sa salle de classe. Direction ensuite Juf, 2 126 m d'altitude, là où paraît-il l'air est le plus pur. Mondialement connu, malgré ses 30 habitants, il possède six hôtels.