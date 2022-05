Bac 2022 : tout savoir sur le calendrier et les coefficients des épreuves

Initialement prévues au mois de mars, les épreuves de spécialités ont été reportées à cause de la situation sanitaire. Elles ont donc commencé ce mercredi à 14 heures et se termineront vendredi. Globalement, pour les bacs généraux, il s’agit de deux matières choisies par l’élève parmi : arts, humanités, littérature et philosophie, mathématiques, physique-chimie, langues, littérature et cultures étrangères… Pour les bacs technologiques, ce sont les spécialités appartenant à chaque voie qui vont être évaluées.

Ces épreuves sont les plus importantes de l’année. Elles comptent chacune avec un coefficient 16, ce qui équivaut à 32% de la note finale.